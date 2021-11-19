Ахтубинск, Астраханская область, , 20:36 — REGNUM В Ахтубинском районе Астраханской области планируют построить муниципальный приют для бродячих животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, это произойдёт, если депутаты областной думы примут законопроект о предоставлении субвенций на строительство приютов муниципальным районам с населением от 60 тысяч до 100 тысяч человек.

Собака

Документ, внесенный на рассмотрение губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, обсудили депутаты комитета по инфраструктурному развитию и строительству 18 ноября.

В Астраханской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации, с 2013 года полномочия по изъятию, стерилизации и содержанию животных без владельцев возложены на муниципальную власть. Проект предусматривает снижение порога численности населения муниципалитетов.

Такой же приют на 300 особей уже есть в Астрахани. Стоимость проекта — 30 млн рублей. Финансовые ассигнования на строительство предусмотрены в бюджете на 2022 год. Участок под собачий приют в Ахтубинском районе уже отмежеван, к нему подведены все коммуникации в соответствии с санитарными требованиями, поэтому строительство не будет долгим.

Сейчас в Астраханской области действуют пять приютов для бродячих животных общей вместимостью 2037 особей. Муниципальный, на 300 мест находится в Биштюбинке Наримановского района. В самом большом частном приюте «Верный друг» в селе Началово Приволжского района содержатся 937 собак. Есть еще «Динго» на 100 мест в Ахтубинске, «Белка и Стрелка» на 400 мест в Харабалях и «Экоприют» на 300 мест в Астрахани.

Законопроект принят в двух чтениях, а окончательное решение примут депутаты на пленарном заседании думы 25 ноября.