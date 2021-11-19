Бергамо, Италия, , 20:35 — REGNUM 19 ноября произошла встреча между руководством «Аталанты» и агентом 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука Вадимом Шпиневым. После агент поделился итогами встречи: «Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор Джованни Сартори и исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффридо. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно трансфером Леши. Им довольны, в него верят и не сомневаются, что Миранчук принесет «Аталанте» много пользы», — цитирует Шпинева издание «Чемпионат».

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Алексея Миранчук планируют арендовать «Дженоа», «Торино» и «Сассуоло».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Вильярреалом» и «Сампдорией».

Миранчук покинул «Локомотив» 4 сентября 2020 года и пополнил состав «Аталанты». Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро.