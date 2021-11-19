Варшава, 19 ноября 2021, 20:37 — REGNUM Польский президент Анджей Дуда 19 ноября провел встречу с македонским коллегой Стево Пендаровски, после чего президенты выступили с совместной пресс-конференцией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик пообещал, что «Польша предпримет некоторые шаги», если Болгария наложит вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз и в декабре, после выборов.
Дуда пообещал, что лично примет участие в подготовке документа-алгоритма, который поможет Северной Македонии облегчить вступление в ЕС.
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