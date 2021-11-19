Варшава, 19 ноября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Польский президент Анджей Дуда 19 ноября провел встречу с македонским коллегой Стево Пендаровски, после чего президенты выступили с совместной пресс-конференцией.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик пообещал, что «Польша предпримет некоторые шаги», если Болгария наложит вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз и в декабре, после выборов.

Анджей Дуда «Я надеюсь, что только что сформированное правительство Болгарии будет иметь более конструктивную позицию по отношению к вступлению республики Северная Македония в Европейский союз».

Дуда пообещал, что лично примет участие в подготовке документа-алгоритма, который поможет Северной Македонии облегчить вступление в ЕС.