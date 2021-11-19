Челябинск, , 20:34 — REGNUM В Челябинске бизнесмен пойдёт под суд за ущерб банку на общую сумму более 750 млн рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Кредит

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Гражданину вменили незаконное получение кредита. По данным следствия, в 2014—2015 годах он получил для развития предприятия более 650 млн рублей. При этом в банк были представлены заведомо ложные данные о финансовом состоянии организации и о якобы отсутствующих иных обязательствах. В итоге полученные деньги не были возвращены.

Обвинительное заключение уже утвердили в прокуратуре. Дело рассмотрит Тракторозаводский райсуд Челябинска. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.