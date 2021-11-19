Челябинск, 19 ноября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Челябинске бизнесмен пойдёт под суд за ущерб банку на общую сумму более 750 млн рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Гражданину вменили незаконное получение кредита. По данным следствия, в 2014—2015 годах он получил для развития предприятия более 650 млн рублей. При этом в банк были представлены заведомо ложные данные о финансовом состоянии организации и о якобы отсутствующих иных обязательствах. В итоге полученные деньги не были возвращены.

Обвинительное заключение уже утвердили в прокуратуре. Дело рассмотрит Тракторозаводский райсуд Челябинска. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.