Нягань, Югра, , 20:32 — REGNUM В Югре вынесен приговор сотруднице детского сада города Нягани за пособничество в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Детский сад Gradkostroma.ru

Судом установлено, что занимая должность кладовщика детского сада «Теремок» более года, обвиняемая помогала заведующей детским садом в растрате бюджетных денег. Она готовила фиктивные документы о необходимых для детского сада товарах и передавала их в финансовую службу администрации Нягани для оплаты.

На полученные от мэрии деньги, подсудимая с заведующей детсада покупали вещи для личных нужд. В общей сложности они растратили более двух миллионов бюджетных рублей. На личные нужды были потрачены и предоставленные детскому саду «Теремок» бюджетные субсидии, выделенные с сентября 2019 года по июнь 2020 года в размере свыше 3,5 млн рублей.

Кладовщица осуждена судом по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество на растрату, совершенное с использованием своего служебного положения») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, с испытательным сроком три года и шесть месяцев.

В отношении заведующей детсада «Теремок» и ещё одной сотрудницы дело находится на рассмотрении в суде.