Минск, 19 ноября 2021, 20:33 — REGNUM Польша наращивает численность своей армии, расширяет техническое оснащение, приобретая наступательное оружие у стран НАТО, рассказал 19 ноября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera.
И Белоруссия, входящая в Союзное государство, стратегический союзник России, не собирается угрожать полякам, отметил глава оборонного ведомства Белоруссии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Читайте ранее в этом сюжете: Эстония поддержит Польшу сотней солдат на границе с Белоруссией