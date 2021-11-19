Москва, , 23:25 — REGNUM Украина напрасно надеется на включение в состав НАТО на правах полноправного членства. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

«То, что решение о принятии нового члена должно приниматься единогласно всеми участниками Альянса — это юридический факт, которому столько же лет, сколько самому НАТО», — пояснил Неменский.

«И то, что руководство организации настаивает на суверенности принимаемых им решений, отказывая кому-либо из внешних центров силы в праве вето на них, это норма для любого военного союза», — отметил политолог.

«Ничего нового, ничего особого или оригинального», — заключил эксперт.

Напомним, что 22 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что членство Украины в НАТО является лишь вопросом времени. В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопросы членства Украины в НАТО будут решаться исключительно 30 членами альянса и Украиной