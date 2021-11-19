Барселона, Испания, 19 ноября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. 19 ноября главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе к 26-летнего фланговому нападающему «горожан» и сборной Англии Рахиму Стерлингу со стороны каталонской «Барселоны»: «Не спрашивайте меня об этом, пока не откроется зимнее трансферное окно. Сейчас мы с Рахимом сосредоточены на играх и тренировочном процессе», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в пятнадцати матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Брюгге» и «Норвич Сити», а также двумя результативными передачами.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после ухода из «Ливерпуля». «Горожане» заплатили «мерсисайдцам» 63,7 миллиона евро за трансфер футболиста. На данный момент трансферная стоимость Стерлинга, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» запретили регистрировать новичков. Подписание возможно только в том случае, если клуб продаст нескольких футболистов в грядущее зимнее трансферное окно.