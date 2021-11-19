Вашингтон, 19 ноября 2021, 20:27 — REGNUM Представители Соединенных Штатов и Китая договорились организовать специальные каналы для прямой связи своих высокопоставленных военных, сообщает 19 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По утверждению агентства, на недавних переговорах между президентом США Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, была поддержана идея создания таких каналов связи между Пентагоном и командованием Народно-освободительной армии Китая.
Уточняется, что формат контактов между китайскими и американскими военными еще не определен, однако это не будут официальные переговоры, подобные тем, которые шли между США и СССР.
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