Вашингтон, 19 ноября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Представители Соединенных Штатов и Китая договорились организовать специальные каналы для прямой связи своих высокопоставленных военных, сообщает 19 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Флаги США и Китая

По утверждению агентства, на недавних переговорах между президентом США Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, была поддержана идея создания таких каналов связи между Пентагоном и командованием Народно-освободительной армии Китая.

Уточняется, что формат контактов между китайскими и американскими военными еще не определен, однако это не будут официальные переговоры, подобные тем, которые шли между США и СССР.