Москва, , 20:26 — REGNUM Запад сам провоцирует Россию к противостоянию с ним. Об этом 19 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не мы выбираем. Таков современный мир. Мы должны играть по правилам, которые нам навязывает Запад: лучшая оборона — это нападение», — сказал Коротченко.

Эксперт пояснил, что не призывает к вторжению в другие страны. Однако России следует задействовать свой военный потенциал, чтобы бороться с проявлениями русофобии.

«Наш военный кулак должен быть у лица каждого западного политика, который позволяет себе русофобские заявления. Фактор военной силы — превалирующий в системе международных отношений», — заявил эксперт.

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