Лос-Анджелес, США, , 20:22 — REGNUM Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» (Ghostbusters: Afterlife) в первый день показов в США собрал в прокате $4,5 млн. Об этом 19 ноября сообщает портал The Wrap.

Спецмашина из фильма «Охотники за привидениями: Наследники» Скриншот с YouTube

В вечер премьеры, 19 ноября 2021 года, картину Айвена Райтмана показали в 3450 кинотеатрах страны. Издание отметило, что в предстоящие выходные (19−21 ноября 2021 года) она появится на экранах более, чем 4,3 тыс. кинотеатров. Согласно прогнозам аналитиков новые «Охотники за привидениями» соберут в дебютные выходные более $30 млн.

Напомним, бюджет производства фильма «Охотники за привидениями: Наследники» составил $75 млн. Отметим, что предыдущая картина франшизы «Охотники за привидениями» (2016) с женским составом собрала в первый вечер проката $3,4 млн.

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