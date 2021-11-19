Бишкек, , 20:18 — REGNUM Министерство здравоохранения России и Киргизская государственная медицинская академия запустят совместный проект по аудиологическому скринингу в родильных домах столицы Киргизии. Об этом сообщает общественная организация «Детский центр «Развитие».

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Соответствующее соглашение российский минздрав и крупнейший киргизский медицинский вуз подписали по итогам состоявшегося в Бишкеке заседании круглого стола проекта «Слышать всегда».

Также российская сторона планирует заняться подготовкой врачей-сурдологов из Киргизии, которые будут заниматься диагностикой тугоухости и слухопротезированием у младенцев в возрасте до шести месяцев.