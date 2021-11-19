Москва, 19 ноября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Жителей Москвы ожидает новый эксперимент, подготовленный транспортным блоком мэрии Москвы. С 20 ноября в городеначинается тотальная перекройка автобусной и электробусной сети. Изменится всё — номера маршрутов, их схемы, названия и расположение остановок, интервалы движения и навигация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробусы

Нововведение будет поэтапным. Москву поделили на четыре сектора, и первыми, кто столкнётся с наступившей реальностью уже в конце 2021 года, будут жители Центрального и Южного административных округов. Второй сектор — юго-запад и запад столицы, а также Новая Москва. Далее реформа придёт на север, северо-запад, северо-восток Москвы и Зеленоград. Заключительным этапом станут изменения в Восточном и Юго-Восточном округах.

Автобусные маршруты Москвы будут поделены на три категории — магистральные, районные и социальные. Главное различие между ними будет в интервалах движения. Если автобусы, соединяющие районы города с центром, будут ходить часто, то районные будут прибывать на остановки не реже одно раза в пятнадцать минут, а те, что отправляются к поликлиникам, школам и МФЦ, смогут позволить частоту поездок один раз в полчаса.

В рамках проекта планируется ввести выделенные полосы, перенастроить светофоры, организовать пересадочные узлы, передвинуть остановки, в некоторых случаях создать новые. Кроме того, будут изменены номера маршрутов, разработаны новые схемы и навигация. Для того, чтобы жители могли в них разобраться, на остановках разместят поясняющие карты и памятки.

При введении новой нумерации в Транспортном комплексе ссылаются на международный опыт. К примеру, в Нью-Йорке районы обозначают буквами, которые добавляют перед номером: Qx — Квинс, M — Манхеттен. А в Сеуле в номере автобусного маршрута район закодирован цифрами.

В автобусных номерах Москвы планируется «прятать» сразу две информации — интервал и район. К цифрам добавятся буквы, которые будут выделять, к примеру, магистральные, социальные или экспресс-маршруты. Районы обозначат цифрами. Для этого карту Москвы вновь поделят на секторы от единицы до девяти. И первая цифра в номере маршрута обозначит как раз этот сектор. Так, маршруты 10−19 и 100−199 будут работать в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта, 80−89 и 800−899 — на Липецкой улице или Каширском шоссе.

Необходимость переименования остановок в мэрии объяснили так:

«Названия остановок — это не просто наименования, которые помогают отличать их друг от друга. Это также подсказка, куда едет автобус и на что можно пересесть. Многие названия в Москве устарели или содержат упоминания объектов, которых больше не существует, поэтому в рамках проекта мы также проанализировали наименования остановок. Остановок получилось более 130, некоторые названия уже поменяли, некоторые поменяем с запуском изменений маршрутной сети».

Грядущие изменения активно обсуждаются в социальных сетях и авторами телеграм-каналов. Москвичи полагают, что столь тотальная перекройка маршрутной сети обернётся бардаком, непониманием, вызовет у жителей стресс и спровоцирует волну ненависти к органам власти. Некоторых тревожат не только предстоящие испытания, но и небрежность, с которой власти обращаются с зоной комфорта людей, в первую очередь пожилых.

«Ужасно это всё. И так транспорт с последними изменениями напоминает какой-то квест. Теперь же вовсе вредительство и стирание памяти и привычек, а ведь есть обширные категории граждан, кому это критично, и они же при этом основные пользователи всей этой структуры, дети и пожилые москвичи», — пишет в Facebook пользователь Елена М.