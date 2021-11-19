Москва, , 20:15 — REGNUM Москва призывает Анкару максимально серьёзно отнестись к влиянию военно-технического сотрудничества с Киевом, которое способствует милитаризации Украины.

МИД России Nikita Dezhurny

Об этом 19 ноября сообщает МИД РФ, ссылаясь на содержание телефонных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Уточняется, что главы МИД России и Турции обсудили положение в регионе с упором на ситуацию на Украине.

«С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки. Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», — указано в сообщении МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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