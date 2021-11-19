Москва, , 20:19 — REGNUM Россия должна жестче вести себя с Западом. Об этом 19 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны взять Запад за вымя. Они должны чувствовать нашу руку. А мы должны чувствовать их пугливый пульс. Таков современный мир», — сказал Коротченко.

Для достижения этой цели, среди прочего, можно было бы разместить на территории Белоруссии шесть дивизионов ракетных комплексом «Искандер».

"Это будет хорошая мера для приведения в чувство наших западных коллег, чтобы у них мозги были прочищены», — сказал Коротченко.