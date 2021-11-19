Москва, , 23:58 — REGNUM Польша не является лидером Междуморья, но упорство поляков может принести плоды. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«Реально никакого геополитического центра Польша сейчас собой не представляет», — заявил эксперт.

«Польша не является даже лидером того, что в ней называют «Междуморьем», — отметил Неменский.

«Но упорство, помноженное на десятки и даже сотни лет стараний могут дать свой результат», — отметил политолог.

«Если, конечно, произойдёт полный провал (и развал) России, на что в Киеве и делают основной расчёт» — заключил политолог.

Напомним, что доктрина Междуморья предусматривала объединение под эгидой Польши стран, находящихся между Балтийским и Чёрным морями, а также Адриатикой. Также доктрина предусматривала распад России (СССР) из-за проста сепаратистских и националистических настроений.