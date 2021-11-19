Нижний Новгород, 19 ноября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В правоохранительные органы обратился житель Нижнего Новгорода, ставший жертвой лжебанкиров, сумевших убедить его перечислить им свыше 10 млн рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 19 ноября.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По словам 28-летнего мужчины, ему на мобильный телефон поступил автоматизированный звонок якобы из банка с сообщением о том, что на его имя оформлен кредит на сумму в 5 млн рублей.

После чего связь с ним связался «банковский работник» который пообещал ему решить эту проблему и предоставил подробные инструкции, в том числе озвучил фразы, которые потерпевший должен был использовать при общении в банках.

При этом его убедили не сообщать родственникам о случившемся. Затем к мошеннической схеме подключился псевдосотрудник полиции, который заверил нижегородца в «правдивости происходящего».

Документы о выполнении финансовых операций и подтверждения из банков потерпевший также получил через один из интернет-мессенджеров.

В течение пяти дней мужчина оформлял кредиты на общую сумму свыше 10 млн рублей в нескольких банках города и перевёл эти деньги на указанные лжебанкирами счета.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 млн рублей.