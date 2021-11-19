Сыктывкар, , 20:05 — REGNUM В октябре 2021 года средний размер ипотечного кредита в Коми сократился на 60 тысяч рублей — до 2,39 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ).

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При этом, по данным бюро, по сравнению с прошлым годом, сумма среднего кредита в регионе выросла.

«В октябре прошлого года в Коми брали в среднем ипотеку на сумму 2,07 млн рублей, что на 0,32 млн рублей меньше, чем сейчас», — уточнили в бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя ставка по ипотеке в РФ может превысить 10% к концу года.