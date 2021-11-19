Казань, , 20:04 — REGNUM Татарские производители заинтересованы в увеличении объема и расширении ассортимента поставок в Киргизию нефтехимической продукции, лекарств, продукции категории «Халяль», сельхозтехники и холодильного оборудования. Об этом стало известно в ходе бизнес-форума, состоявшегося в рамках визита президента Татарии Рустама Минниханова в Бишкек.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также представители татарских и киргизских предпринимательских кругов обсудили возможность участия компаний из Татарии в модернизации гидроэнергетических объектов Киргизии и расширения сотрудничества в сфере машиностроения.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2020 года товарооборот между Татарией и Киргизией составил $41 млн (около 2 млрд 977 млн рублей).

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