Гори, Грузия, , 20:45 — REGNUM Министерство обороны Грузии на своей странице в «Фейсбуке» 19 ноября опубликовало официальную информацию о военном госпитале в городе Гори, в который грузинские власти намерены перевести бывшего президента Михаила Саакашвили.

Палата в горийском военном госпитале Facebook.com/MilitaryHospital

В заявлении, сопровождаемом видеокадрами, утверждается, что персонал госпиталя состоит из высококвалифицированных врачей различных специальностей, а сам госпиталь оснащён новейшим медицинским оборудованием, отвечающим современным требованиям и стандартам в области медицины. В общей сложности, госпиталь насчитывает в своём составе 14 отделений, в том числе, отделение реанимации и неотложной помощи.

«Военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили министерства обороны готов в любое время принять пациентов любого вида и сложности и оказать необходимую им медицинскую помощь», — заявил директор госпиталя Малхаз Урткмелидзе.

Напомним, что 19 ноября грузинские власти объявили о намерении переместить Михаила Саакашвили из тбилисской тюрьмы в военный госпиталь, расположенный в Гори.