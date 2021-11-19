Москва, , 20:17 — REGNUM Запад не любит президента России Владимира Путина за его силу и политический успех. Об этом 19 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин Kremlin.ru

Именно этим он объяснил заявления некоторых западных политиков относительно того, что они могут в будущем перестать считать Путина легитимным руководителем России.

«Выпады, которые были сделаны со стороны американского истеблишмента в адрес Путина, что они перестанут его считать легитимным после 2024 года, почему такие заявления следуют? Потому что Путин эффективен с точки зрения своей международной и военной политики», — сказал Коротченко.

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