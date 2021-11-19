Москва, 19 ноября 2021, 22:26 — REGNUM «Люблинский треугольник» может изменить восприятие жителей Украины. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«Исторически «Люблинский треугольник» — действительно альтернатива России и её восприятию жителей Западной Руси как части своего основного народа», — заявил эксперт.
«Но всё это пока что только мечты и прожекты», — заключил политолог.
Напомним, что в соответствии с заявлениями МИД Украины альтернативой Русскому миру является «Люблинский треугольник» — объединение Польши, Литвы и Украины.