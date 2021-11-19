Москва, , 22:26 — REGNUM «Люблинский треугольник» может изменить восприятие жителей Украины. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Встреча на уровне министров иностранных дел Люблинского треугольника в режиме видеоконференции Mfa.gov.ua

«Исторически «Люблинский треугольник» — действительно альтернатива России и её восприятию жителей Западной Руси как части своего основного народа», — заявил эксперт.

Олег Неменский «И понятно, что нынешние украинцы хотят быть польским низшим классом, а не частью русских — такова их идентичность».

«Но всё это пока что только мечты и прожекты», — заключил политолог.

Напомним, что в соответствии с заявлениями МИД Украины альтернативой Русскому миру является «Люблинский треугольник» — объединение Польши, Литвы и Украины.