Лос-Анджелес, США, , 19:58 — REGNUM Тоби Макгуайр и Эндрю Гарфилд впервые встретились на публике во время мероприятия Men of the Year, которое организовал журнал GQ. Фотографию 19 ноября опубликовала twitter-страница компании.

Косплей Человека-паука Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Издание Comicbook отметило, что актёры, сыгравшие Человека-паука в разных киновселенных Marvel, были явно рады видеть друг друга. Макгуайр и Гарфилд решили обняться, чтобы подчеркнуть исторический момент.

https://twitter.com/GQMagazine/status/1461711544526454784

Напомним, ранее Эндрю Гарфилд заявил, что не участвует в проекте кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». «Послушайте, меня нет в фильме», — сказал актёр, при этом отметив, что он любит фильмы про Человека-паука и что ему очень нравится, в каком направлении решили двигаться создатели новой картины. Отметим, что далеко не все поклонники Marvel поверили словам Гарфилда.

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