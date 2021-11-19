Лос-Анджелес, США, 19 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Том Холланд и Эндрю Гарфилд впервые встретились на публике во время мероприятия Men of the Year, которое организовал журнал GQ. Фотографию 19 ноября опубликовала twitter-страница компании.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Косплей Человека-паука

Издание Comicbook отметило, что актёры, сыгравшие Человека-паука в разных киновселенных Marvel, были явно рады видеть друг друга. Холланд и Гарфилд решили обняться, чтобы подчеркнуть исторический момент.

https://twitter.com/GQMagazine/status/1461711544526454784

Напомним, ранее Эндрю Гарфилд заявил, что не участвует в проекте кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». «Послушайте, меня нет в фильме», — сказал актёр, при этом отметив, что он любит фильмы про Человека-паука и что ему очень нравится, в каком направлении решили двигаться создатели новой картины. Отметим, что далеко не все поклонники Marvel поверили словам Гарфилда.