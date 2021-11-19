Москва, , 19:58 — REGNUM Мултанское дело 1892−1896 продемонстрировало подъём авторитета этнографии и признание её прикладного значения в России конца XIX века, заявил доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Удмуртского института истории, языка и антропологии Уральского отделения РАН Алексей Загребин 19 ноября на конференции «300 лет Российской империи: управление многообразием» в пресс-центре ИА REGNUM.

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Мултанское дело, начатое с обвинения группы крестьян-удмуртов села Старый Мултан в человеческих жертвоприношениях языческим богам, стало одним из резонансных дел конца XIX века в России.

Это дело, по мнению Загребина, во многих аспектах остается актуальным для современности. Отмечая типологическое сходство Мултанского дела с другими резонансными делами эпохи, такими как дело Дрейфуса во Франции и дело Бейлиса в России, историк обратил внимание на одну важную его особенность, а именно — активное участие в судебных заседаниях экспертов-этнографов, что продемонстрировало не просто подъем авторитета этнографии, но и признание ее прикладного значения. Причем этнографы выступали как со стороны защиты, так и со стороны обвинения — в числе последних такой видный ученый, как профессор Казанского императорского университета Иван Смирнов.

Загребин подчеркнул, что в Мултанском деле сошлись самые разные интересы от личных до политических: так, его активно продвигали противники системы инородческих школ Николая Ильминского.