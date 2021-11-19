Москва, , 21:03 — REGNUM «Люблинский треугольник» не сможет быть реальной альтернативой «Русскому миру». Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Люблинский треугольник EricLewan

«Люблинский треугольник» (трёхсторонний формат сотрудничества между Польшей, Литвой и Украиной — ИА REGNUM) по факту лишь переговорный формат, причём пока что даже не на высшем уровне», — заявил эксперт.

«Но в украинском воображении это уже что-то вроде квази-ЕС», — пояснил Неменский.

«Правда, в польских проектах это тоже своего рода кирпичик к возрождению старой Речи Посполитой и, соответственно, к восстановлению своей власти над «русской чернью», как они называли украинцев и белорусов», — отметил эксперт.