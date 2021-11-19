Кабул, , 19:54 — REGNUM По словам трех информированных чиновников в администрации Джо Байдена, Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки некоторых афганских беженцев, размещенных на американской военной базе в Косово, обратно в Афганистан, если они не смогут обосновать свой въезд в Соединенные Штаты, передает BBC.

Репатриация лиц, ищущих убежища, даже если они не имеют права на получение убежища в Соединенных Штатах, на данный момент «сложна» с точки зрения международного права, и официальные лица говорят, что это «лишь один из рассматриваемых вариантов».

Сообщается, что небольшое число людей нуждается в более тщательной проверке, чтобы отделить их от 70 тыс. беженцев из Афганистана, которых США в спешке эвакуировали через две недели после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул.

Эти люди, которых, по официальным данным, «около 200», должны оставаться на базе США Кэмп-Бондстилв восточном Косово до выяснения их статуса. Вопрос нельзя «решить за несколько часов или даже дней».

Между тем, CNN процитировала источники, которые сообщили, что афганцы, перевезенные в Косово, обеспокоены тем, что их могут «заклеймить как террористов», и не знают, как долго они будут ждать на базе.

В то же время, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что «уверен, что этих афганских беженцев можно переселить в США или, если необходимо, в третьи страны».

Соединенные Штаты до сих пор не вернули в Афганистан ни одного из просителей убежища.

«Все афганцы, надеющиеся начать новую жизнь в Соединенных Штатах, должны сначала пройти процесс проверки с точки зрения безопасности и получить необходимые вакцины, прежде чем они смогут въехать в Соединенные Штаты», — сказала Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.

«Тот факт, что некоторые люди были идентифицированы нашими экспертами по борьбе с терроризмом, разведкой или правоохранительными органами для дальнейшего изучения, показывает, что наша система работает», — добавила она.