Москва, 19 ноября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Повышением интереса властей и общественных деятелей к судьбам малых этнических групп ознаменовался период второй половины XIX — начала XX столетий для России. Такой вывод сделал доктор исторических наук профессор факультета государственного управления МГУ Александр Полунов 19 ноября в докладе на конференции «300 лет Российской империи: управление многообразием» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

По словам Полунова, внимание к этим группам подданных Российской империи подстегивалось целым рядом событий середины XIX столетия, среди которых и крестьянская реформа, и польское восстание 1863 года — последнее по той причине, что в ходе него как раз непольское простонародье Западного края Российской империи не поддержало мятежников, а зачастую и помогало их подавлению.

В отношении малых этнических групп выдвигались различные идеи, которые можно сгруппировать в две линии: одна предлагала их русификацию, тогда как приверженцы второй линии придерживались убеждения в необходимости сохранения или даже развития самобытности этих групп. Попытки реализации этих идей особенно широко практиковались на востоке империи, и особенно ярким примером Полунов назвал деятельность педагога-миссионера и ученого Николая Ильминского с его концепцией образования инородцев на родных языках.

Полунов также отметил, что особое внимание к малым или находившимся в угнетенном положении этническим группам также проявляли русские дипломаты и путешественники за рубежом — в частности, так произошло с палестинскими арабами-христианами.

Историк упомянул и ряд антиколониальных проявлений во внешней политике Российской империи в начале XX века — в частности, поддержка Абиссинии, Тибета, Сиама, Монголии. При этом он заметил, что поддержка в основном выражалась в советах и рекомендациях, а не в материальной помощи. Также он добавил, что с политике России того периода существовали и противоположные тенденции, и как пример назвал российско-китайские отношения.