19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:32 — REGNUM Фотографию главы националистической Партии национального движения Турции Девлета Бахчели, подарившего президенту Республики Реджепу Тайипу Эрдогану карту тюркского мира, в которую оказалась включена значительную часть территории Российской Федерации, обсудили в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 ноября в социальной сети Facebook.

Девлет Бахчели и Реджеп Тайип Эрдоган с картой «тюркского мира» Tccb.gov.tr

«В придачу к подобным турецким картам обычно дарят российскую губозакаточную машинку», — шутит Andrey S.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытки Эрдогана сделать Турцию чем-то большим, нежели региональной державой со своим узким коридором интересов, выглядят нелепыми, потому что Османская империя не может вернуться, потому что мир уже давным-давно радикально изменился.

«Уже сморщились, как сморчки, а всё о мировом господстве мечтают», — отмечает Иван Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на заверения Эрдогана в том, что Россия является выгодным партнёром Турции, всё равно турецкий лидер держит в уме, что сфера интересов его государства распространяется на север — на российские земли.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Это никакая не новость. Османы никогда не забывали про это. Как на Востоке, так и на Западе. Всё тосже самое. Всё, как и прежде, — у России только два союзника, других нет и не будет. Понимая это, нечего нам бояться», — считает Александр П.

Часть людей считает, что с точки зрения актуального положения дел данная карта сильно устарела и уже не отражает реального территориального расположения тюркских народов.

«История! Карта даже если актуальна, то показывает лишь земли, где издревле проживают тюркские народы! Но сами же носители этой традиции проживают где угодно», — указывает Anvar B.

«Эта карта очень сильно оторвана от жизни даже последнего тысячелетия. Все эти расстановки уже тысячу раз изменились. Даже этнический состав территорий, которые указаны на карте, уже не является основой для подобного формирования», — написал Зарик З.

Ряд пользователей указывает на то, что Турция явным образом демонстрирует России свои претензии на наши территории, при этом с российской стороны нет какой-то однозначной реакции.

«В то время пока Турция мечтает о захвате территории России, Российская Федерация обогащает Турцию! Российские граждане берут кредиты на отдых в Турции! Доколе это будет продолжаться? Они нам не друзья и не партнёры!» — предупреждает Артак А.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

«Отношения между России и Турцией напоминают сейчас отношения Советского Союза с гитлеровской Германией в конце 30-х. Мир, дружба, торговля и сотрудничество. Прямо как и сейчас. К чему всё это привело — всем известно», — напоминает Старик П.

Отдельные комментаторы отмечают, что не только у Турции есть претензии на российские территории, но и среди отдельных частей российского общества есть реальные претензии на турецкие земли.

«Может быть, послу России стоит подарить Эрдогану византийскую карту? Если судить по ней, то турецкое государство там явно в гостях», — пишет Александр Б.

Напомним, 17 ноября националистическая Партия национального движения Турции опубликовала в Twitter фотографию своего лидера Девлета Бахчели, подарившего президенту Республики Реджепу Тайипу Эрдогану карту тюркского мира, в котоую оказалась включена значительную часть территории Российской Федерации.