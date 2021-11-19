Москва, , 19:56 — REGNUM В мире высок риск начала Третьей мировой войны. Об этом 19 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Давайте скажем откровенной: в наши двери стучится Третья мировая война. И стучится она с территории Польши и Украины», — сказал Коротченко.

По его словам, Россия обязана адекватно реагировать на имеющиеся угрозы. При этом давление на РФ со стороны Запада будет только нарастать.

«Истерия, давление на Россию будут только возрастать. Сдерживать можно лишь эффективной политикой и демонстрацией силы, таким, где это необходимо», — заявил военный эксперт.

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