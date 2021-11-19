Улан-Батор, , 19:42 — REGNUM Монгольские пользователи соцсетей обсуждают проект строительства газопровода «Сила Сибири-2». 900-кимлометровая труба должна пройти по территории Монголии, создавая новый маршрт поставок природного газа из России и Китай.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Монгольские граждане расходятся в оценках реалистичности и пользы от реализации проекта для страны.

«Они никогда не построят газопровод через Монголию. Это не выгодно для Китая и России. Чтобы газопровод был выгодным страна, через территорию которой построится газопровод, должна быть большим потребителем. А мы не потребители. Так что они не тратят миллиарды долларов на построение газопровода через Монголию. Поэтому не верьте ерунде», — пишет пользователь Фейсбука Дагва Баярбат.

«Помню, как родители говорили об этом, когда я училась в колледже. А мне уже почти 30, до сих пор не вижу газопровод», — отметила Баярцэцэг Жамъян.

«Газопровод — очередная ложь и уловка со стороны России. Они легко обманывают наших дураков из «Монгольской народной партии», — пишет Ганбат Тогсжаргал.

Большинство пользователей не верит тому, что проект газопровода действительно будет реализован. При этом часть монгольских пользователей соцсетей опасаются роста зависимости Монголии от России.

«Газопровод — это стратегическое сооружение России. С целью защиты этого сооружения со стороны России усиливается давление на нашу страну. Вы сами видите, как сейчас Россия шантажирует Европу, используя «Северный поток», — считает пользователь Twitter Дамдин Доржбаяр.

«Этот газопровод уничтожит независимость Монголии. И всё! Нет других слов!», — восклицает Dа Чинбат.

«Газопровод через Монголию это катастрофа. Это политическое оружие России. Видите в какой ситуации находятся Украина и Белоруссия. Монголия будет второй Белоруссией, которая сильно зависит от России», — утверждает пользователь Twitter Garigaa Garig.

«Это очередная уловка России, которая стремится остановить строительство нашего НПЗ. Россия, чтобы сохранить свой бизнес, препятствует строительству железной дороги, Эгинской ГЭС и других ГЭС с помощью своих троллей в в Монголии», — предполагает пользователь Фейсбука Ard Mongol.

Есть среди монгольских граждан и те, кто обвиняют руководство Монголии в том, что российский газопровод все еще не построен.

«Если бы наши руководители приняли первое предложение России, то давно было бы построен газопровод через территорию Монголии. Мы благодаря нашим «умным» председателям потеряли шанс», — пишет Долгор Баяр. С ним согласны и другие пользователи.

«Давно бы так сделали. Наши председатели упустили этот шанс. А сейчас, если Китай не разрешит, то ничего не будет «, — пишет Oojoo Jamiyan.