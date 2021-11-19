Астрахань, , 19:38 — REGNUM В Астрахани директора управляющей компании признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Подъезд нового дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

В одном из домов на улице Генерала Епишева в Советском районе не было ограждения между инвалидным подъемником и стеной домов. Восьмилетняя девочка упала там на бетонную отмостку и получила перелом семи позвонков.

Строительно-техническая экспертиза показала, что данная лестничная площадка не соответствовала требованиям строительных норм и проектной документации в части отсутствия ограждения указанного дома.

Директора УК за данное нарушение признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Ей назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев условно с испытательным сроком на 2,5 года.