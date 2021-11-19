Тбилиси, 19 ноября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Политики из Польши и Германии на своих страницах в «Твиттере» отреагировали на последние события вокруг Михаила Саакашвили, сообщает 19 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

Так, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили. Он выразил надежду в том, что у бывшего президента Грузии появится возможность получать качественную медицинскую помощь. Рау предположил, что когда состояние Саакашвили улучшится, он сможет провести встречи с иностранными дипломатами и представителями «международного сообщества».

Vargunn Збигнев Рау

Депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубад также выразила свою чрезывачайную озабоченность состоянием здоровья Саакашвили. Она привествовала решение депутата Елены Хоштария прекратить голодовку солидарности с бывшим президентом и заявила, что теперь настала очередь Саакашвили последовать её примеру. Крамон-Таубад призвала грузинское правительство незамедлительно перевести Саакашвили в соответствующее медицинское учреждение, а грузинскую оппозицию — придерживаться мирных форм протеста.

Напомним, что 19 ноября грузинские власти объявили о намерении переместить Михаила Саакашвили из больницы при тбилисской тюрьме в военный госпиталь в городе Гори.