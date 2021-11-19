Ульяновск, 19 ноября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод (ООО «УАЗ») готовят к продаже, пишет газета «Коммерсант».

УАЗ Битопливные УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап»

По данным источников издания, предприятие избавлено от непрофильных активов: этим занимался «Соллерс Авто». Поиск новой платформы для выпуска автомобилей начнётся в первом квартале будущего года.

Ранее гендиректор УАЗа Адиль Ширинов на онлайн-конференции «Бизнес Online» заявил, что предприятие в конечном итоге будет закрыто. Автомобили, выпускаемые на заводе, не планируется модернизировать.

Ширинов «УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт… Какой?! Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать».

Глава предприятия отметил, что у завода есть свой сегмент внедорожников, который «сегодня и нужно отрабатывать — до того как найдется более грамотное решение».

Ширинов «Но создавать там новый продукт мы не будем. Это утопия!»

Позже газета «Ведомости» уточнила, что УАЗ станет партнёром глобального автоконцерна: зарубежный партнёр предоставит свою платформу для производства автомобилей под своим брендом и под брендом УАЗа. Этого следует ожидать в 2022 году.