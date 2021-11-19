Москва, , 19:29 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» и клуб Лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с музыкальным театром «Геликон-опера» в пятницу, 19 ноября, начали обучение слушателей нового модуля уникальной образовательной программы по развитию собственного стиля лидерства. В программе «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» («Театр компетенций) использованы театральные техники и практики для формирования собственного аутентичного стиля лидерства у слушателей.

Мария Афонина АНО «Россия — страна возможностей»

Основная тема нового модуля образовательной программы называется «Театр лидерства».Слушателям расскажут, насколько должны личные ценности совпадать с корпоративными и общественными и как система ценностей отражается на принятии решений и стиле лидерства. Участниками программы стали почти 60 финалистов и победителей конкурса управленцев «Лидеры России», конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер». Обучение по программе продлится три дня и завершится сценической постановкой, которую участники сделают по итогам работы.

Мастером программы является генеральный директор, художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

Татьяна Дьяконова, — Программа «Театр компетенций» позволяет укрепить веру в то, что вокруг нас огромное количество талантливых людей. Лидеры России и участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» уже третий раз доказывают это в рамках программы. Я благодарна нашим партнерам — Мастерской управления «Сенеж» и «Геликон-опере» — за общие усилия и верю, что вместе мы выведем лидерские компетенции на новый уровень». Автор «Сегодня собрались вместе три уникальности. Первая — уникальная аудитория. Это «Лидеры России», которые уже прошли сложные испытания и доказали свою успешность. Вторая уникальность — программа, единственная в своем роде. И третья уникальность — атмосфера и коллектив театра «Геликон-оперы», — поделилась депутат Государственной Думы ФС РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», — Программа «Театр компетенций» позволяет укрепить веру в то, что вокруг нас огромное количество талантливых людей. Лидеры России и участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» уже третий раз доказывают это в рамках программы. Я благодарна нашим партнерам — Мастерской управления «Сенеж» и «Геликон-опере» — за общие усилия и верю, что вместе мы выведем лидерские компетенции на новый уровень».

В ходе интервью со слушателями, которое называется «Сверхзадача в жизни и в спектакле, или как жить по Станиславскому» Дмитрий Бертман рассказал оприменении метода Станиславского в жизни: «Театр — это зеркало того, что происходит в жизни. Законы театра могут быть использованы в жизни для того, чтобы привести себя, команду в порядок. Но Станиславский — это не только театр, это целая философия. Он оставил нам огромное наследие — систему воспитания актёров. Она построена на жизненных мотивах поведения человека. Мы сможем понять, как поступать в тех или иных ситуациях в жизни, зная эту систему. Главный секрет в том, что нужно ставить себя на место другого человека. Если бы люди следовали этой системе, тогда бы не было никаких проблем и конфликтов».

Образовательная программа посвящена развитию аутентичного лидерства. Это самобытное качество управления нового поколения руководителей, которые следуют своим ценностям и принципам, добиваются своих целей, не стремятcя никому подражать. Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможности» Мария Афонина считает, что аутентичный стиль лидерства очень важен в условиях мира VUCA — это акроним английских слов: нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность.

- поддержкой и признанием», - сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина. Автор «Мы в прошлом году впервые попробовали в «Театре компетенций» соединить два мира — мир искусства и мир образования, театральные техники и образовательные инструменты. У нас получилось, и сейчас уже есть запрос на такие образовательные форматы у наших победителей и финалистов проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Программа уникальна тем, что мы выходим не только за рамки привычного образовательного процесса, мы проводим ее, можно сказать, в других декорациях — в стенах известного на весь мир театра «Геликон-опера». Нашей главной целью является научить участников программы, а это лидеры, за которыми идут люди, слушать и слышать себя, познать себя. Нам важно с помощью актерского мастерства слышать и понимать других людей. И не менее важным является то, что именно театр позволяет рассказать, как важны слаженная, расписанная по минутам работа и взаимодействие каждого для успеха команды и хорошего результата, который будет вознагражден овациями, а в нашем случаеподдержкой и признанием»,сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Аутентичное лидерство опирается на систему ценностей, которая включает персональные, организационные, общественные ценности каждого человека, определяющие его личность. На это обратила внимание руководитель программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Анна Теркина: «Принимая решение, мы одновременно делаем свой этический выбор и важно, чтобы наши ценности не противоречили общественным, задавали правильную траекторию развития. По итогам программы мы надеемся соединить в слушателях не только лучшие театральные и лидерские практики с выбранными социальными проектами клуба «Эльбрус», но и связать реализуемые социальные проекты с ценностями и жизненной миссией каждого из участников программы».

Умение создать команду и привести ее к успеху является одним из наиболее важных для лидера, считает член Общественной палаты РФ, президент ассоциации «МАКО» - партнера программы «Театр компетенций» Ольга Голышенкова: «Важно, чтоб команда понимала и разделяла идеи и ценности проекта, чтобы могла работать слаженно и с максимальной отдачей. Именно поэтому в этот раз мы предлагаем участникам программы «Театр компетенций» новую механику внутри нашей программы — социально-исследовательскую игру с элементами метафоризации и театрализации. Она поможет участникам понять, какие ценности исповедуют они сами, какие из них способны объединить команду и двигать проект вперед, а какие будут тормозить его развитие».

Программа «Театр компетенций» стартовала в 2020 г. и первым ее принимал театр «Геликон-опера», где проходило обучение по теме «Театр лидерства», и третий завершающий модуль - «Общее дело», который познакомил слушателей с принципами работы с сообществами через призму инструментов и навыков работы творческих театральных коллективов. В прошлом году также в театре МДМ (Московский дворец молодежи) с театральной компанией «Бродвей Москва», состоялось обучение победителей и финалистов конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» по теме «Таланты и команды». В сентябре 2021 г. первая группа слушателей прошла обучение по теме «Таланты и команда (Сенеж как место силы)».Им помогли раскрыть индивидуальный творческий потенциал, обучили навыкам формированию команд из непохожих людей. Это было сделано через уникальные форматы, которые сочетают образование и инклюзивный театр, танец, живопись и другие творческие направления.