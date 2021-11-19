В театре «Геликон-опера» началась очередная программа «Театр компетенций»
Москва, 19 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Мастерская управления «Сенеж» и клуб Лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с музыкальным театром «Геликон-опера» в пятницу, 19 ноября, начали обучение слушателей нового модуля уникальной образовательной программы по развитию собственного стиля лидерства. В программе «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» («Театр компетенций) использованы театральные техники и практики для формирования собственного аутентичного стиля лидерства у слушателей.
Основная тема нового модуля образовательной программы называется «Театр лидерства».Слушателям расскажут, насколько должны личные ценности совпадать с корпоративными и общественными и как система ценностей отражается на принятии решений и стиле лидерства. Участниками программы стали почти 60 финалистов и победителей конкурса управленцев «Лидеры России», конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер». Обучение по программе продлится три дня и завершится сценической постановкой, которую участники сделают по итогам работы.
Мастером программы является генеральный директор, художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.
В ходе интервью со слушателями, которое называется «Сверхзадача в жизни и в спектакле, или как жить по Станиславскому» Дмитрий Бертман рассказал оприменении метода Станиславского в жизни: «Театр — это зеркало того, что происходит в жизни. Законы театра могут быть использованы в жизни для того, чтобы привести себя, команду в порядок. Но Станиславский — это не только театр, это целая философия. Он оставил нам огромное наследие — систему воспитания актёров. Она построена на жизненных мотивах поведения человека. Мы сможем понять, как поступать в тех или иных ситуациях в жизни, зная эту систему. Главный секрет в том, что нужно ставить себя на место другого человека. Если бы люди следовали этой системе, тогда бы не было никаких проблем и конфликтов».
Образовательная программа посвящена развитию аутентичного лидерства. Это самобытное качество управления нового поколения руководителей, которые следуют своим ценностям и принципам, добиваются своих целей, не стремятcя никому подражать. Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможности» Мария Афонина считает, что аутентичный стиль лидерства очень важен в условиях мира VUCA — это акроним английских слов: нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность.
Аутентичное лидерство опирается на систему ценностей, которая включает персональные, организационные, общественные ценности каждого человека, определяющие его личность. На это обратила внимание руководитель программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Анна Теркина: «Принимая решение, мы одновременно делаем свой этический выбор и важно, чтобы наши ценности не противоречили общественным, задавали правильную траекторию развития. По итогам программы мы надеемся соединить в слушателях не только лучшие театральные и лидерские практики с выбранными социальными проектами клуба «Эльбрус», но и связать реализуемые социальные проекты с ценностями и жизненной миссией каждого из участников программы».
Умение создать команду и привести ее к успеху является одним из наиболее важных для лидера, считает член Общественной палаты РФ, президент ассоциации «МАКО» - партнера программы «Театр компетенций» Ольга Голышенкова: «Важно, чтоб команда понимала и разделяла идеи и ценности проекта, чтобы могла работать слаженно и с максимальной отдачей. Именно поэтому в этот раз мы предлагаем участникам программы «Театр компетенций» новую механику внутри нашей программы — социально-исследовательскую игру с элементами метафоризации и театрализации. Она поможет участникам понять, какие ценности исповедуют они сами, какие из них способны объединить команду и двигать проект вперед, а какие будут тормозить его развитие».
Программа «Театр компетенций» стартовала в 2020 г. и первым ее принимал театр «Геликон-опера», где проходило обучение по теме «Театр лидерства», и третий завершающий модуль - «Общее дело», который познакомил слушателей с принципами работы с сообществами через призму инструментов и навыков работы творческих театральных коллективов. В прошлом году также в театре МДМ (Московский дворец молодежи) с театральной компанией «Бродвей Москва», состоялось обучение победителей и финалистов конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» по теме «Таланты и команды». В сентябре 2021 г. первая группа слушателей прошла обучение по теме «Таланты и команда (Сенеж как место силы)».Им помогли раскрыть индивидуальный творческий потенциал, обучили навыкам формированию команд из непохожих людей. Это было сделано через уникальные форматы, которые сочетают образование и инклюзивный театр, танец, живопись и другие творческие направления.