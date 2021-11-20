Кострома, 20 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Между Москвой и Костромой запускают второй скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Российские железные дороги».

«Ласточка»

В первый рейс из Москвы поезд отправится 12 декабря в 6:25, на вокзал «Кострома-Новая» он прибудет в 10:32. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться в 18:08 и прибывать в столицу в 22:15. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в Ростове, Ярославле, Нерехте. Время в пути занимает 4 часа 7 минут.

Напомним, первая «Ласточка» пришла в Кострому 17 июля 2020 года. Спрос на поезд высок из-за удобного расписания, доехать из областного центра в столицу можно за 4 часа.