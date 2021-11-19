Тюмень, , 19:12 — REGNUM В Тюменской области все федеральные трассы расширят до четырёх полос. Об этом сообщила на заседании комитета по экономической политике и природопользованию регионального парламента его руководитель Инна Лосева.

Трасса

По информации Уралуправтодора, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения в регионе составляет около 1 128 километров.

«К концу 2021 года не менее 87% от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Тюменской области будут отвечать нормативным требованиям. Это превышает общероссийский уровень, равный 85%. По показателю соответствия федеральных дорог нормативным требованиям наш регион является одним из регионов-лидеров в стране», — отметила Инна Лосева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюменской области установлена первая автоматизированная противогололёдная система на развязке ул. Мельникайте — ул. 30 лет Победы.

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