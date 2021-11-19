София, , 19:06 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Республики Болгария обнародовала предварительные списки депутатов 47-го Народного собрания (парламента) страны. Об этом 19 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Народное Собрание Болгарии Скурихин

Согласно официальной информации, кандидаты в члены высшего законодательного органа страны обязаны в течение одного дня после получения соответствующего уведомления подтвердить свою принадлежность к определенной партии и общественно-политическому движению или зарегистрироваться в качестве независимого народного избранника. Соответствующие списки обнародованы на сайте ЦИК, а также в центральных СМИ Болгарии.

По данным болгарского Центризбиркома, в новое Народное собрание войдут семь политических организаций. Победитель парламентских выборов, состоявшихся 14 ноября — партия «Продолжаем перемены», получит в парламенте 67 мест.

Коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» — «Союз демократических сил» («ГЕРБ» — «СДС») обеспечено 59 кресел, «Движению за права и свободы» — 34, Болгаркой социалистической партии — 26, партии «Есть такой народ» — 25, а «Демократической Болгарии» и «Возрождению» — соответственно 16 и 13.

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