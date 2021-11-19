Лондон, , 19:04 — REGNUM Британские боевые корабли и подводные лодки охраняют район катастрофы палубного истребителя F-35B из авиакрыла авианосца HMS Queen Elizabeth, опасаясь захвата этого самолёта русскими военными, сообщает 19 ноября издание Daily Mail.

По утверждению издания, британским ВМС необходимо действовать энергичнее и как можно быстрее поднять со дна Средиземного моря упавший истребитель F-35B.

В противном случае, отмечает издание, до него доберутся русские, и все секреты новейшего истребителя достанутся «агрессивной России». При этом русские получат сверхсекретные технологии, позволяющие F-35 оставаться незамеченным для радаров.

Издание уточняет, что на месте падения истребителя уже работают водолазы и батискафы.

Стоит отметить, что министр обороны Британии Бен Уоллес уже заявил, что русские следили за авианосцем HMS Queen Elizabeth, поэтому нельзя исключать вероятность их причастности к этой авиакатастрофе.

В то же время британские военные считают наиболее вероятной причиной падения самолета человеческий фактор и техническую неисправность.

Как сообщало ИА REGNUM, британский палубный истребитель F-35B из авиакрыла авианосца HMS Queen Elizabeth упал в Средиземное море 17 ноября. Лётчик успел катапультироваться и спастись.

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