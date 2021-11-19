Светлана Рыбина, 19 ноября 2021, 19:54 — REGNUM Информация, согласно которой выходцы из стран Ближнего Востока, оказавшиеся на белорусско-польской границе, просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии, потому что напуганы предстоящими заморозками, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в социальной сети Facebook.
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«Вот и отлично. Руки-ноги есть, выделить им землю, пусть выращивают картошку-капусту. Хорошая проверка на вшивость. Выяснится, бегут ли они за пособиями или же всё-таки от невыносимой жизни», — пишет Катюша Р.
Многие пользователи пришли к выводу, что нелегалов можно оставить в Белоруссии только на том условии, что во время пребывания они будут трудиться и зарабатывать себе на жизнь самостоятельно.
«Я предлагаю этих нелегалов сразу к работе приставить, чтобы пользу приносили, либо же сразу на Родину отправить. Нельзя допустить того, чтобы они в Белоруссии годами сидели и существовали за счёт граждан республики», — написал Олег Н.
Некоторые комментаторы отмечают, что мигранты бегут в Европу не с целью работать там и зарабатывать деньги на жизнь, а для того, чтобы получить пособия по безработице. Поэтому не стоит ждать от них стремления осесть в Белоруссии и трудиться, пишут граждане.
«Так они работать-то не собираются. Их надо в Польшу тайной тропой провести, и пулемёт потом поставить на этом месте, чтобы назад не вернулись», — советует Дмитрий Т.
Часть людей считает, что белорусские граждане не обязаны содержать нелегальных мигрантов на своей территории.
«Да? А что они здесь будут делать? Здесь они говорят, что им плохо и всё дорого. У них один план — через Белоруссию перебраться в Европу. А граждане Белоруссии теперь на них будут сейчас работать, чтобы здесь их содержание оплачивать? Это не Европа, так тут дела не делаются», — отмечает Тамара Ф.
Ряд пользователей указывает на то, что на территории Белоруссии беженцы могут рассчитывать на достаточно тёплый приём, особенно если сравнивать с тем, что предлагает мигрантам Польша.
«Они хотят остаться в спеццентре, где тепло и военные кашу варят, продуктовые пакеты раздают. Даже обменник открыли и торговые лавки привезли. Вот это комфорт!» — указывает Тамара С.
Нашлись и те, кто убеждены, что мигранты стали разменной монетой в политике между Белоруссией и Европой, и они ещё могут пригодиться, поэтому Минск пока не спешит отправлять нелегалов на Родину.
«Так они и спланировали свой «поход» в Европу как раз под заморозки. У них всё идёт по плану. Они тянут время, лишь бы остаться на побольше здесь и всё-таки перебраться в Европу», — предполагает Elena S.
«Мне кажется, эти мигранты исчезнут только тогда, когда Европа выполнит требования, поставленные перед ней Лукашенко. Если процесс затянется, то мигранты вдруг внезапно вновь решат штурмовать польскую границу», — поделился своим мнением Григорий У.
Напомним, 18 ноября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому выходцы из стран Ближнего Востока, оказавшиеся на белорусско-польской границе, просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии, потому что напуганы предстоящими заморозками.