Тбилиси, , 20:06 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с одобрением намечаемого перемещения Михаила Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь. Официальное заявление Зурабишвили по этому поводу было размещено 19 ноября на president.gov.ge.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Я приветствую план перевода бывшего президента в военный госпиталь в Гори, поскольку это место отвечает всем стандартам как в области медицины, так и в области безопасности», — сказала Зурабишвили.

По мнению Зурабишвили, такое решение полностью отвечает требованиям ЕСПЧ и заявлениям самого Саакашвили, который обещал прекратить голодовку после его перевода из тюрьмы в медицинскую клинику.

Президент Грузии также одобрила решение оппозиционного депутата парламента Елены Хоштария о прекращении голодовки солидарности с Саакашвили.

Зурабишвили положительно оценила готовность оппозиции не проводить акции протеста в непосредственной близости от клиники, а также решение некоторых партий прекратить бойкотировать заседания грузинского парламента.

«Сегодняшние решения — это шаги вперёд, которые обеспечат спокойствие общества и стабильность страны», — говорится в заявлении Зурабишвили.

Напомним, что 19 ноября грузинские власти объявили о намерении переместить Михаила Саакашвили из тбилисской тюрьмы № 18 в военный госпиталь министерства обороны в городе Гори.