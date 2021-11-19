Архангельск, , 18:53 — REGNUM Архангельская область получит на расселение аварийных жилых домов 11 млрд 450 млн рублей. Заявку на получение средств одобрил Фонд ЖКХ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.

Снос ветхого жилья Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

«Мы получили весь объем средств на расселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Конкурсные процедуры по строительству нового жилья для расселения «аварийки» планируем начать уже в декабре. В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование проектов, участки под новое строительство также отобраны», — написал глава региона.

Всего с начала года регион привлек на эти цели 16,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Архангельской области построят 15 многоквартирных домов для расселения жильцов аварийного фонда.