Вашингтон, 19 ноября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Самоипар осуществляют некоторые представители американского Конгресса под видом инициатив о «непризнании» Владимира Путина президентом России, сообщили 19 ноября в пресс-службе посольства РФ в США.

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Отходы

Комментируя проект резолюции, внесённый в Конгресс Стивом Коэном и Джо Уилсоном и, в случае победы Путина на выборах в 2024 году, заявить о его непризнании президентом, в российском диппредставительстве заявили:

«Попытки отдельных парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ничего кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведёт».

Посольство призывает американских народных избранников «заняться ситуацией у себя дома», оставив попытки «вмешательства во внутренние дела» России.