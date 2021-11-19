Москва, , 18:49 — REGNUM Идея поставить на поток оборот персональных данных не просто сомнительная, а откровенно вредительская, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Петр Толстой Duma.gov.ru

«Возможно мы что-то пропустили: разве банки и операторы связи уже настолько обезопасили информацию о своих клиентах и решили вопрос с мошенниками, что теперь можно торговать ею? Или это просто способ прикрыть очередную утечку оправданием «так и было задумано? Новости об сливах персональных данных идут нескончаемым потоком, от спама и рекламных звонков устали все, и решение не бороться с этим, а легализовать, — попытка уйти от ответственности за сохранность личной информации людей», — рассуждает Толстой в телеграм-канале.

Под задорные разговоры про цифровизацию, искусственный интеллект и метавселенные отдельные структуры пытаются окончательно лишить граждан права на приватность под видом очередных инноваций, констатировал парламентарий.

«Оруэловщина какая-то», — резюмировал Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минэкономразвития России разработало проект федерального закона, по которому операторы связи получат возможность передавать банкам и туристическим сервисам ряд данных о клиентах с их согласия. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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