Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Съёмки четвёртого сезона сериала Sex education («Сексуальное просвещение») должны начаться весной 2022 года. Об этом 19 ноября пишет издание «Канобу», ссылаясь на портал Whatʼs on Netflix.

Актёры сериала Sex Education ("Сексуальное просвещение") Скриншот с YouTube

По данным портала, производство четвёртого сезона шоу назначено на период с апреля по ноябрь 2022 года. Премьера проекта запланирована на январь 2023 года.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Сексуальное просвещение» вышел на Netflix 11 января 2019 года. По сюжету шоу двое учащихся средней школы небольшого города Мурдэйл организовывают сексологические консультации среди своих одноклассников, которые рассказывают им о проблемах в интимной жизни.

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