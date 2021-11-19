Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче-открытии 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Нижним Новгородом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Вендел, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Малком, Артем Дзюба.

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Алексей Козлов, Иван Миладинович, Кирилл Косарев, Иброхимхалил Юлдошев, Акош Кечкеш, Павел Могилевец, Никита Каккоев, Петрус Бумаль, Илья Берковский, Тимур Сулейманов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Антон Кобзев и Наиль Сейфетдинов.

После четырнадцати туров «Зенит», набрав тридцать очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Нижний Новгород» с четырнадцатью очками идет на тринадцатой позиции в зоне вылета.